Отрезок железнодорожной ветки Гамбург - Берлин перекрыли из-за инцидента с поездом

БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Высокоскоростной поезд германских железных дорог столкнулся "с неизвестным предметом" на отрезке между Берлином и Гамбургом, пострадавших нет. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на концерн Deutsche Bahn.

На какой скорости произошло столкновение, не уточняется. Известно лишь, что состав на время полностью остановился и спустя некоторое время продолжил движение до станции города Людвигслуст. Там поезд в настоящее время осматривает федеральная полиция.

В скоростном поезде, который следовал из Гамбурга в Берлин, находились 320 пассажиров.

ЧП произошло в районе населенного пункта Ясниц (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Данный отрезок перекрыт в обоих направлениях, поезда следуют в обход с 20-минутной задержкой.