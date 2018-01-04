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Отрезок железнодорожной ветки Гамбург - Берлин перекрыли из-за инцидента с поездом

Происшествия
4 января, 22:35 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 4, января. /ТАСС

В момент столкновения состава с неизвестным предметом в поезде находились 320 пассажиров

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БЕРЛИН, 4 января. /ТАСС/. Высокоскоростной поезд германских железных дорог столкнулся "с неизвестным предметом" на отрезке между Берлином и Гамбургом, пострадавших нет. Об этом сообщило в четверг агентство DPA со ссылкой на концерн Deutsche Bahn.

На какой скорости произошло столкновение, не уточняется. Известно лишь, что состав на время полностью остановился и спустя некоторое время продолжил движение до станции города Людвигслуст. Там поезд в настоящее время осматривает федеральная полиция.

В скоростном поезде, который следовал из Гамбурга в Берлин, находились 320 пассажиров.

ЧП произошло в районе населенного пункта Ясниц (федеральная земля Мекленбург - Передняя Померания). Данный отрезок перекрыт в обоих направлениях, поезда следуют в обход с 20-минутной задержкой.

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