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Информация об ограблении магазина "Спортмастер" на Смоленской площади не подтвердилась

Происшествия
5 января, 1:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Охрана вызвала полицию из-за конфликта с посетителями

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вызов полиции в спортивный магазин на Смоленской площади в Москве произошел из-за конфликта между посетителями и охраной, информация об ограблении не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.

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"Вечером в четверг между охраной и посетителями магазина на Смоленской площади, д. 6, корп. 1 произошел конфликт из-за зазвеневшей на входе рамки", - сказал сотрудник пресс-службы. Из-за этого охрана и вызвала полицейских, пояснил он.

Ранее сообщалось, что столичная полиция проверяет информацию об ограблении магазина "Спортмастер" в центре Москвы.

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