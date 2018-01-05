Информация об ограблении магазина "Спортмастер" на Смоленской площади не подтвердилась

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Вызов полиции в спортивный магазин на Смоленской площади в Москве произошел из-за конфликта между посетителями и охраной, информация об ограблении не подтвердилась. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе столичного главка МВД.

"Вечером в четверг между охраной и посетителями магазина на Смоленской площади, д. 6, корп. 1 произошел конфликт из-за зазвеневшей на входе рамки", - сказал сотрудник пресс-службы. Из-за этого охрана и вызвала полицейских, пояснил он.

Ранее сообщалось, что столичная полиция проверяет информацию об ограблении магазина "Спортмастер" в центре Москвы.