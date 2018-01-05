СМИ: более 67 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за снежного шторма

ОТТАВА, 5 января. /ТАСС/. Свыше 67 тыс. потребителей лишились энергоснабжения в атлантических провинциях Канады из-за снежного шторма, обрушившегося в четверг на регион. Об этом сообщил телеканал CBC.

По последним данным, в провинции Новая Шотландия без света остались уже 62,2 тыс. домохозяйств и других потребителей электроэнергии, в Нью-Брансуике - около 5 тыс. Обрывы на энергосетях зафиксированы также в провинциях Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор, но точной информации местные операторы пока предоставить не могут.

Как отмечает Национальное метеорологическое бюро, непогода принесла в регион ледяные дожди и снегопады. Ожидается, что в атлантической Канаде может выпасть 25-40 см снега - почти месячная норма осадков. Сейчас скорость порывов ветра составляет 80-110 км/ч (22-30,5 м/с), но ранее синоптики предупреждали об ураганном ветре местами с порывами до 130 км/ч (36 м/с).

Перед приходом стихии в регионе было прервано паромное сообщение, закрыты школы и некоторые предприятия, а аэропорты начали отменять авиарейсы. Власти провинций обратились к населению с просьбой не выезжать на дальние расстояния на автотранспорте и купить все необходимое, чтобы переждать непогоду дома.

О пострадавших и разрушениях пока информации не поступало.