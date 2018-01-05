Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: более 67 тыс. потребителей остались без света на востоке Канады из-за снежного шторма

Происшествия
5 января, 1:40 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 5, января. /ТАСС

Власти призвали население не покидать свои дома и переждать непогоду

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 5 января. /ТАСС/. Свыше 67 тыс. потребителей лишились энергоснабжения в атлантических провинциях Канады из-за снежного шторма, обрушившегося в четверг на регион. Об этом сообщил телеканал CBC.

По последним данным, в провинции Новая Шотландия без света остались уже 62,2 тыс. домохозяйств и других потребителей электроэнергии, в Нью-Брансуике - около 5 тыс. Обрывы на энергосетях зафиксированы также в провинциях Остров принца Эдуарда и Ньюфаундленд и Лабрадор, но точной информации местные операторы пока предоставить не могут.

Как отмечает Национальное метеорологическое бюро, непогода принесла в регион ледяные дожди и снегопады. Ожидается, что в атлантической Канаде может выпасть 25-40 см снега - почти месячная норма осадков. Сейчас скорость порывов ветра составляет 80-110 км/ч (22-30,5 м/с), но ранее синоптики предупреждали об ураганном ветре местами с порывами до 130 км/ч (36 м/с).

Перед приходом стихии в регионе было прервано паромное сообщение, закрыты школы и некоторые предприятия, а аэропорты начали отменять авиарейсы. Власти провинций обратились к населению с просьбой не выезжать на дальние расстояния на автотранспорте и купить все необходимое, чтобы переждать непогоду дома.

О пострадавших и разрушениях пока информации не поступало.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
2
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Рогозин: Альфа-банк просил, но не получил разрешения на работу со средствами ГОЗ
5
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
6
Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях
7
Путин произвел изменения в составе Совбеза РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама