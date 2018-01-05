Один человек погиб при столкновении автомобиля с поездом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 января. /ТАСС/. Полиция Приморья проводит проверку по факту столкновения автомобиля с товарным поездом, в результате которого один человек погиб, а двое получили травмы. Об этом сообщила в четверг вечером пресс-служба регионального управления МВД.

"Установлено, что 49-летний водитель автомашины Toyota Mark 2, двигаясь из села Новопокровка в Дальнереченск, выехал на железнодорожный переезд при запрещающем сигнале семафора и совершил столкновение с товарным поездом. По факту ДТП со смертельным исходом полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате столкновения водитель автомобиля погиб на месте, его жена и дочь госпитализированы.

Как сообщила пресс-служба Дальневосточной железной дороги, для устранения последствий ДТП были задействованы восстановительные поезда со станций Ружино и Бикин. На график движения поездов происшествие не повлияло.