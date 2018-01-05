Пьяный пассажир ранил из травматического оружия двух охранников на станции МЦК "Лихоборы"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Пьяный мужчина устроил стрельбу из травматического оружия на станции "Лихоборы" Московского центрального кольца (МЦК) и ранил двух охранников. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Вечером в минувший четверг граждане сообщили в полицию о стрельбе на станции МЦК "Лихоборы". Прибывшие на место полицейские задержали 29-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения", - сообщили в пресс-службе.

По данным главка, в ходе конфликта с сотрудниками охраны станции мужчина выстрелил четыре раза из травматического пистолета, после чего был задержан. "Два охранника госпитализированы с огнестрельными ранениями", - отметил представитель столичной полиции.

"По данному факту проводится проверка", - сказал он.