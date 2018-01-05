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СМИ: снегопады в центральных и восточных провинциях Китая привели к гибели 10 человек

Происшествия
5 января, 11:00 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 5, января. /ТАСС

На данный момент ущерб от стихии составил около $76 млн

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ШАНХАЙ, 5 января. /ТАСС/. Жертвами сильных снегопадов за последние три дня в центральных и восточных районах Китая стали 10 человек. Такие данные Государственного комитета Китая по минимизации ущерба от стихийных бедствий приводит 5 января агентство "Синьхуа".

Во власти сильных снегопадов и ледяного дождя со 2 января оказались провинции Шэньси, Хэнань, Хубэй, Аньхой и Цзянсу. В общей сложности от удара стихии там пострадали в той или иной степени свыше 560 тыс. жителей. Местные власти были вынуждены эвакуировать из районов бедствия порядка 200 человек.

Снегопады повредили около 400 жилых строений, а также нанесли ущерб сельскохозяйственным культурам на площади свыше 13 тыс. гектаров. Прямой экономический ущерб на данный момент превысил 500 млн юаней (около $76 млн).

4 января Центральная метеорологическая служба КНР повысила с желтого до оранжевого уровень опасности из-за снегопадов и ледяного дождя в ряде центральных и восточных провинций страны. В некоторых районах в настоящее время наблюдаются перебои с поставками электроэнергии и проблемы в работе транспортных служб. В зоне снегопадов приостановлены железнодорожные перевозки по некоторым направлениям.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений об опасности стихийных бедствий: наименее серьезный из них синий, далее в порядке возрастания угрозы следуют желтый, оранжевый и красный.

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