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AFP: три человека погибли из-за урагана "Элеанор" во Франции

Происшествия
5 января, 11:42 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, января. /ТАСС

Из-за угрозы схода лавин в департаменте Верхняя Савойя были эвакуированы более сотни человек

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ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли, 26 пострадали, один пропал без вести во Франции из-за урагана "Элеанор", который обрушился на территорию республики в ночь на 3 января. Об этом 5 января сообщило Agence France-Presse.

По информации синоптиков, 5 января в 25 департаментах Франции ожидаются сильные порывы ветра и ливни. В 18 департаментах на востоке, севере и юго-западе страны объявлен предпоследний уровень метеоугрозы в связи с высоким риском наводнений.

В Альпах 5 января синоптики прогнозируют сход лавин. Большинство дорог, ведущих к зимним курортам, закрыты. Из-за угрозы схода лавин в департаменте Верхняя Савойя, недалеко от горнолыжной станции Морильон, 4 января были эвакуированы более сотни человек.

"Элеанор" - уже четвертый ураган, обрушивающийся на Францию за последние три недели.

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