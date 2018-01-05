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Один человек погиб при падении воздушного шара близ египетского Луксора

Происшествия
5 января, 11:51 дата обновления: 5 января, 13:49 UTC+3 КАИР КАИР 5, января. /ТАСС

Двенадцать пострадавших доставлены в госпиталь

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КАИР, 5 января. /ТАСС/. Один человек погиб и еще двенадцать пострадали в результате падения воздушного шара близ египетского города Луксор, расположенного на юге страны. Об этом 5 января сообщила газета Al-Masry Al-Youm.

По поступающей информации, из-за сильного, порывистого ветра под Луксором воздушный шар, уже поднявшийся в воздух, снесло в горную местность Эль-Барр аль-Гарбий. Пилот шара не справился с управлением.

Погибла 36-летняя гражданка ЮАР. Об этом говорится в специальном заявлении администрации провинции Луксор, которое цитирует газета Al Ahram

"В результате жесткой посадки воздушного шара погибла гражданка ЮАР, еще 12 человек пострадали", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что среди пострадавших "еще несколько представителей ЮАР, Аргентины и подданные Испании".

Как сообщили организаторы полетов воздушных шаров под Луксором, 5 января утром в небо поднялись шесть шаров, но из-за внезапного ухудшения погодных условий пять из них совершили вынужденную мягкую посадку на полях неподалеку от места старта. Последний же снесло к горному массиву, где и произошел инцидент.

В апреле 2013 года в этом же районе в результате крушения воздушного шара погибли 19 человек. Тогда полеты под Луксором были приостановлены на несколько месяцев.

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