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На МКАД в четырех ДТП столкнулись 12 машин

Происшествия
5 января, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

В результате инцидента никто не пострадал

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МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Двенадцать автомобилей столкнулись в пятницу утром на МКАД в четырех ДТП. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Управления ГИБДД по Москве, пострадавших в результате аварий нет.

"На 105-м километре МКАД, около 10:30 мск на внешней стороне произошло четыре разных ДТП с участием 12 автомобилей. В результате столкновений пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сначала столкнулись четыре машины, потом три, далее произошло столкновение двух, а потом еще трех автомобилей. Сейчас полицейские выясняют причину произошедшего.

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