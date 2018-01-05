Дело о ДТП в ХМАО с 10 погибшими передано в центральный аппарат СК

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, где погибли 10 человек, в том числе четверо детей, передано следователям центрального аппарата СК. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли 10 человек, для наиболее полного и объективного расследования передано в Главное следственное управление СК России. В регион выехала группа опытных следователей из Москвы", - сообщила она.

Ранее по поручению главы ведомства для оказания практической помощи на место были направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК. Накануне следователи попросили откликнуться возможных очевидцев аварии.

3 января на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань столкнулись автомобили Renault Duster и Mazda 6 с жителями ХМАО и Ямала. В ДТП никто не выжил, трагедия унесла жизни 10 человек, в том числе четверых детей в возрасте от года до 12 лет.