СМИ: погранохрана КНР спасла трех иностранцев с яхты, севшей на мель у островов Спратли

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайская береговая охрана спасла трех иностранцев в районе спорных островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море. Как сообщило 5 января агентство "Синьхуа", они находились на борту парусной яхты "Пангея", севшей на мель у коралловых рифов.

Гражданство спасенных не уточняется, все они переданы компетентным органам КНР. Пострадавшим оказана первая помощь, их жизни ничто не угрожает.

Согласно материалам следствия, судно получило пробоину и стало медленно идти ко дну. Китайские пограничники обнаружили наполовину затонувшую яхту только через трое суток после кораблекрушения и поступления сигнала SOS.