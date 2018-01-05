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Сгоревший под Новосибирском ангар использовался под производство обуви незаконно

Происшествия
5 января, 13:54 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, января. /ТАСС

По последним данным, в результате пожара пострадали двое граждан Китая и погибли десять иностранных работников, которые попытались потушить возгорание своими силами

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НОВОСИБИРСК, 5 января. /ТАСС/. Здание в поселке Чернореченском в Новосибирской области, где 4 января произошел пожар, не было введено в эксплуатацию в установленном порядке и использовалось под производство обуви в нарушение закона. Об этом в пятницу сообщили в региональном главке МЧС.

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По последним данным, в результате пожара пострадали двое граждан Китая и погибли десять иностранных работников, которые попытались потушить возгорание своими силами. Горел ангар площадью 2 тыс. квадратных метров. По данным спасателей, к тяжелым последствиям привел поздний вызов пожарных. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Указанное здание в эксплуатацию установленным порядком не вводилось и в нарушение требований законодательства Российской Федерации эксплуатировалось под размещение производства обуви. Гибели людей послужило принятие рабочими самостоятельных мер по тушению пожара при высокой пожарной загрузке объекта и быстрого распространения опасных факторов пожара", - приводятся в сообщении слова начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС по Новосибирской области Алексея Брызгалова.

Ранее в администрации Искитимского района ТАСС сообщили, что у властей не было претензий к работе обувной фабрики, и "серьезных нарушений" не наблюдалось. В областной прокуратуре отмечали, что последнюю проверку на предприятии провели в феврале 2017 года: иностранные рабочие привлекались на производство легально, нарушений выявлено не было. В конце 2017 года на фабрику прибыли еще порядка 36 иностранцев, пока проверки по ним не проводилось.

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