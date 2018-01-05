Суд арестовал двоих подозреваемых в перестрелке на Кубани

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Суд арестовал двоих задержанных по делу о перестрелке в кафе в Краснодарском крае в ночь на 31 декабря, в результате которой погибли три человека, сообщили в пятницу в пресс-службе краевого управления Следственного комитета (СК).

"Судом по ходатайству следователя в отношении задержанных избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемые допрошены следователем и дают показания относительно совершенных преступлений", - говорится в сообщении.

В ночь на 31 декабря в кафе в станице Ладожской произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека. Подозреваемые - 32-летний и 34-летний мужчины - задержаны. В социальных сетях ранее появилась информация о том, что переросший в перестрелку конфликт произошел якобы из-за изнасилования дочери подозреваемого и еще одной девушки.

"Необходимо отметить, что согласно показаниям задержанного, мужчина производил выстрелы в людей, не имевших с ним конфликта, что обусловлено, по его мнению, алкогольным опьянением. Следствием установлено, что мотивом преступления явился бытовой конфликт. Информация о якобы совершенном преступлении погибшими в отношении дочери подозреваемого в убийстве не подтверждается как показаниями самих фигурантов, так и другими материалами уголовного дела. Кроме того, распространенная в социальных сетях информация о совершении якобы изнасилования в отношении другой девушки также не находит своего подтверждения и опровергается самой девушкой". - говорится в сообщении.

В СК добавили, что в кафе произошел конфликт между двумя мужчинами и группой посетителей, которые закончились побоями. "После … мужчины ушли из кафе, но через некоторое время вернулись. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, один из подозреваемых из автомата произвел выстрелы в посетителя кафе и ди-джея заведения, убив их, после чего вышел на улицу, где выстрелил в сидящего в автомобиле 18-летнего молодого человека. В результате полученного огнестрельного ранения потерпевший также скончался", - отметили в ведомстве.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство" и статье 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".