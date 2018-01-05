В США к северу от Лос-Анджелеса застрелили четырех человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Санта-Кларита к северу от Лос-Анджелеса. Об этом в пятницу сообщили в Twitter сотрудники аппарата шерифа округа Лос-Анджелес.

#LASD Shooting Death Investigation, 28800 blk Startree Ln, Santa Clarita

4 Victims Pronounced at the Scene **Please Avoid Area** Homicide Dets Enroute #SCV @SCVSHERIFF pic.twitter.com/bUZJjGGWkS — LA County Sheriff's (@LASDHQ) 5 January 2018

"На месте преступления четверо погибших, - указывается в сообщении. - Местным жителям рекомендовано избегать этого района. Сотрудники отдела по расследованию убийств уже выехали к месту преступления".

По данным газеты Los Angeles Times, среди погибших - две женщины, один мужчина и один несовершеннолетний. О возможных мотивах преступления пока ничего не сообщается.