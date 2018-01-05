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В США к северу от Лос-Анджелеса застрелили четырех человек

Происшествия
5 января, 21:51 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, января. /ТАСС

В аппарате шерифа местным жителям рекомендовали избегать этого района

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НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате стрельбы в городе Санта-Кларита к северу от Лос-Анджелеса. Об этом в пятницу сообщили в Twitter сотрудники аппарата шерифа округа Лос-Анджелес.

"На месте преступления четверо погибших, - указывается в сообщении. - Местным жителям рекомендовано избегать этого района. Сотрудники отдела по расследованию убийств уже выехали к месту преступления".

По данным газеты Los Angeles Times, среди погибших - две женщины, один мужчина и один несовершеннолетний. О возможных мотивах преступления пока ничего не сообщается.

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