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СМИ: во Франции число погибших из-за урагана возросло до пяти

Происшествия
5 января, 22:10 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 5, января. /ТАСС

Сообщается также, что двое пропали без вести

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ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли, двое пропали без вести, 27 получили травмы различной степени тяжести из-за урагана "Элеанор", который обрушился на территорию Франции в ночь на 3 января. Об этом в пятницу сообщил телеканал Эль-се-и.

Ранее сообщалось о трех погибших. В пятницу днем тела еще двое человек были найдены в департаментах Савойя и Верхняя Савойя. Жертвами стали 65-летний пожарный, который в четверг пропал без вести, и житель коммуны Шуази, на которого обрушилась стена здания.

По последним данным, в 14 департаментах на востоке, севере и юго-западе страны объявлен предпоследний уровень метеоугрозы в связи с высоким риском наводнений. В Париже из-за проливных дождей уровень воды в Сене вырос вдвое и достиг отметки в 3,2 м. В городе объявлен желтый уровень метеоопасности. Пик паводка во французской столице ожидается в предстоящие выходные дни.

"Элеанор" - уже четвертый ураган, обрушивающийся на Францию за последние три недели.

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