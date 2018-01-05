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СМИ: в Нью-Йорке заминировали Trump Tower

Происшествия
5 января, 22:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, января. /ТАСС

По данным газеты NY Daily News, звонок оказался ложным, сотрудники правоохранительных органов провели проверку и ничего не обнаружили

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НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники Секретной службы США и полицейские Нью-Йорка провели в пятницу утром проверку в окрестностях небоскреба Trump Tower на Манхэттене. Причиной стал поступивший в полицию звонок об угрозе взрыва в этом районе, сообщила газета NY Daily News.

По данным источников газеты в полиции, человек, позвонивший правоохранителям в 3 часа утра (11:00 мск) из Бруклина, утверждал, что смертники собираются осуществить подрыв рядом с небоскребом, в котором проживал Дональд Трамп до избрания на пост президента. Звонок оказался ложным: сотрудники правоохранительных органов, по данным газеты, провели проверку и ничего не обнаружили.

Издание отмечает, что с телефонного номера, с которого был сделан звонок, и ранее поступали угрозы. Человек, за которым числится номер, пока не найден и, как отметила газета, остается неясным, сам ли он сделал звонок с угрозами.

Небоскреб Trump Tower расположен на Пятой авеню в центре Манхэттена. В 2016 году там размещался предвыборный штаб Трампа.

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