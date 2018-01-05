Более 240 пассажиров не могут улететь из Уфы в Бангкок из-за задержки рейса

УФА, 5 января. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Икар" из Уфы в Бангкок, на который зарегистрировались 244 пассажира, задерживается более чем на шесть часов из-за позднего прибытия самолета. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в международном аэропорту Уфы.

"Рейс KAR-2431 Уфа-Бангкок задержан авиакомпанией "Икар" более чем на шесть часов. Пассажирам предоставляется горячее питание и проживание в гостинице", - сказал представитель воздушной гавани.

Борт должен был отправиться по расписанию 5 января в 22:50 по местному времени (20:50 мск), в связи с задержкой самолет, как планируется, вылетит 6 января в 4:55 (2:55 мск), уточнили в аэропорту.

Международный аэропорт Уфы - современный авиационный комплекс, способный принимать воздушные суда всех типов. Это первый региональный аэропорт России, подтвердивший соответствие производственным стандартам ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations). Услугами аэропорта пользуются более 40 российских и зарубежных авиакомпаний.