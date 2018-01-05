Российский подводный аппарат временно вывезли из зоны поиска подлодки San Juan

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 января. /ТАСС/. Аргентинское судно Islas Malvinas, на борту которого находится российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) "Пантера плюс", в рамках ротации покинуло зону поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ВМС Аргентины.

"Судно ВМС Аргентины Islas Malvinas вчера направилось на военно-морскую базу города Ушуая для того, чтобы его сменило судно ВМС Аргентины Puerto Argentino, на которое будет перемещен российский ТНПА "Пантера плюс", - говорится в коммюнике.

Как отмечает пресс-служба, в зоне операции остаются российское океанографическое судно "Янтарь" и аргентинский эсминец Sarandi.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Ранее в аргентинских СМИ появились сведения о том, что Россия будет участвовать в поисковой операции до середины января. Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби, комментируя эти сообщения, заявил, что Буэнос-Айрес пока не получал уведомлений о дате прекращения предоставления российской помощи. Помимо специалистов и техники из РФ, в поиске участвовали суда из Бразилии, Чили, США и Великобритании. Сейчас все они отозваны из зоны проведения операции.