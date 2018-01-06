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Прокуратура проверяет сообщения о незаконном отстреле кабарги на Сахалине

Происшествия
6 января, 6:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

По информации региональных СМИ, неизвестные застрелили редкое животное в окрестностях села Лопатино Невельского района

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ТАСС, 6 января. Прокуратура Сахалинской области начала проверку сообщений СМИ об отстреле браконьерами сахалинской кабарги - животного, занесенного в Красную книгу России. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой Сахалинской области <…> организована проверка по информации СМИ об отстреле сахалинской кабарги, занесенной в Красную книгу России. В ходе проверки, в том числе, будет дана оценка полноте и своевременности принимаемых правоохранительными и контролирующими органами мер по данному факту. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры реагирования", - говорится в сообщении.

По информации региональных СМИ, неизвестные застрелили редкое животное в окрестностях села Лопатино Невельского района. Видео, на котором браконьеры убивают кабаргу, опубликовано в интернете. На записи видно, как животное, находившееся на возвышенности, падает после выстрела, а охотники разглядывают добычу.

Сахалинская кабарга - редкое млекопитающее российской фауны. В Красной книге России ей присвоен первый охранный статус - вид, находящийся под угрозой исчезновения. По оценкам специалистов, общая численность сахалинской кабарги составляет всего около 300-400 особей. На снижение ее численности существенно повлияли вырубка лесов, освоение целинных земель и браконьерство.

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