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Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает выбрасывать пепел

Происшествия
6 января, 6:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

В Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН отметили, что свежее магматическое вещество на поверхность земли не поступает

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ТАСС, 6 января. Ключевской вулкан на Камчатке продолжает активность, выбрасывая пар и газ, а также пепел. Об этом ТАСС сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

"На вулкане Ключевской продолжается парогазовая эмиссия, которая порой содержит пепел. При этом свежее магматическое вещество на поверхность земли не поступает", - сказала Гирина.

По ее словам, при высоте вулкана в 4,75 км пары и пепел достигают высоты 6-7 км над уровнем моря. Наблюдения за ситуацией продолжаются.

Ключевской - самый высокий активный вулкан Евразии. 5 декабря 2017 года для него был вновь установлен оранжевый код авиационной опасности.

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