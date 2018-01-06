Вулкан Ключевской на Камчатке продолжает выбрасывать пепел

ТАСС, 6 января. Ключевской вулкан на Камчатке продолжает активность, выбрасывая пар и газ, а также пепел. Об этом ТАСС сообщила руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина.

"На вулкане Ключевской продолжается парогазовая эмиссия, которая порой содержит пепел. При этом свежее магматическое вещество на поверхность земли не поступает", - сказала Гирина.

По ее словам, при высоте вулкана в 4,75 км пары и пепел достигают высоты 6-7 км над уровнем моря. Наблюдения за ситуацией продолжаются.

Ключевской - самый высокий активный вулкан Евразии. 5 декабря 2017 года для него был вновь установлен оранжевый код авиационной опасности.