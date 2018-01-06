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Спасатели нашли мужчину, пропавшего на Камчатке во время поездки на снегоходе

Происшествия
6 января, 8:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Отмечается, что мужчину нашли в пяти километрах от сломавшегося снегохода

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Спасатели на Камчатке в субботу нашли мужчину, пропавшего накануне во время поездки на снегоходе, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Поисковая операция в Алеутском муниципальном районе завершилась с успехом: спасателям удалось обнаружить пропавшего снегоходчика… Мужчина чувствует себя удовлетворительно. Его напоили горячим чаем, накормили и везут в село Никольское, где снегоходчика осмотрят медики", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что мужчину нашли в пяти километрах от сломавшегося снегохода.

Ранее сообщалось, что трое жителей села Никольское поехали на одном снегоходе в район бухты Подутесная, которая расположена в 20 км юго-восточнее населенного пункта. Когда снегоход сломался, мужчины поняли, что вызвать помощь они не могут из-за отсутствия мобильной связи в районе происшествия. Двое из них решили идти за помощью. Третий мужчина остался чинить снегоход, но чуть позже пошел по следам своих товарищей и по пути обнаружил тело одного из них.

Затем мужчина смог найти зону покрытия мобильной связи и обратился за помощью к спасателям. Трое спасателей вместе с волонтерами на снегоходах выдвинулись на помощь. Им удалось обнаружить мужчину. Ему была оказана первая помощь, после чего его с телом погибшего доставили в село Никольское.

Поиски третьего участника поездки были организованы в пятницу, но приостановлены вечером из-за темноты и сильного ветра с метелью. В субботу поисковую операцию возобновили, в ней участвовали более 30 человек - спасатели МЧС России, волонтеры и полиция.

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