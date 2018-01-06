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В результате пожара в Татарстане погибли отец и двое детей

Происшествия
6 января, 13:08 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 6, января. /ТАСС

Причиной возгорания, по данным МЧС, могло стать нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования

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КАЗАНЬ, 6 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Мензелинском районе Татарстана, сообщает в субботу пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

По данным ГУ МЧС, в 07:12 (мск) поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме.

Горение было ликвидировано в 07:29.

"На пожаре обнаружены тела трех погибших... мальчика 2002 г. р., мужчины 1975 г. р. ... мальчика 2012 г. р. Вечером хозяйка дома ушла на работу, в доме оставался муж с двумя детьми", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают дознаватели Госпожнадзора, эксперты противопожарной службы. Известно, что одноэтажный бревенчатый дом был электрифицирован, не газифицирован, для отопления использовались обогреватели.

По данным МЧС, основная возможная причина пожара - нарушение правил устройства и монтажа электрооборудования.

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