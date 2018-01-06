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В Петербурге восстановлено теплоснабжение 560 зданий после аварийного ремонта трубопровода

Происшествия
6 января, 13:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, января. /ТАСС

Повреждение на трубопроводе в Невском районе было обнаружено утром 5 января

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Специалисты восстановили теплоснабжение 560 зданий в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, в том числе около 350 жилых домов и почти 100 социальных объектов, после проведения аварийных работ на магистральном трубопроводе, сообщили в субботу в пресс-службе компании "Теплосеть Санкт-Петербурга", в ведении которой находится поврежденный трубопровод.

"6 января с опережением нормативного срока специалисты АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" завершили ремонтные работы на трубопроводе диаметром 1200 мм по адресу: проспект Большевиков, дом 32, литера "А". В рамках работ заменено порядка 6 метров труб. В 11 часов приступили к восстановлению циркуляции теплоносителя", - сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС сообщал, что утром 5 января на трубопроводе в Невском районе было обнаружено повреждение.

По данным теплоэнергетической компании "ТЭК Санкт-Петербурга", это привело к ограничению теплоснабжения 349 жилых домов, 88 детских учреждений, 10 лечебных учреждений и 113 прочих зданий в соседнем Красногвардейском районе города. На время проведения работ на трубопроводе здания были переведены на пониженные параметры отопления, горячее водоснабжение сохранялось.

Температура воздуха в Петербурге в эти сутки была чуть выше нуля, однако в ближайшее время синоптики прогнозируют похолодание.

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