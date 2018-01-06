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Суд освободил из-под стражи обвиняемого в шпионаже в пользу России латвийца

Происшествия
6 января, 13:33 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова

Следующее заседание суда состоится 2 февраля

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РИГА, 6 января. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Елгавский суд изменил меру пресечения в отношении обвиняемого в шпионаже в пользу России сотрудника "Латвийской железной дороги" (ЛЖД, Latvijas dzelzcels) Александра Красноперова и освободил его из-под стражи. Об этом в субботу ТАСС сообщил местный правозащитник Владимир Линдерман.

"Вчера состоялось очередное закрытое заседание суда, где продолжается рассмотрение этого дела. Близкие Красноперова мне сообщили, что суд принял решение изменить меру пресечения в отношении него с содержания под стражей на подписку о невыезде и он вышел на свободу. Следующее заседание суда состоится 2 февраля", - сказал Линдерман.

Полиция безопасности Латвии в ноябре 2016 года задержала жителя страны, который подозревается в незаконном сборе информации в пользу иностранного государства. В рамках расследования также были проведены санкционированные судом обыски на пяти различных объектах. Позже суд принял решение об аресте подозреваемого.

В конце марта прошлого года прокуратура предъявила Красноперову обвинения в шпионаже в пользу РФ. По утверждению прокуратуры, с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года обвиняемый "регулярно, систематически и целенаправленно занимался по поручению России на территории станции Елгава сбором секретной информации военного и коммерческого характера, передавая полученные сведения контактному лицу в России". Именно через эту станцию периодически происходит перемещение военной техники НАТО в республике.

По версии прокуратуры, Красноперов копировал материалы систем видеонаблюдения и видеоархивов, получая таким образом сведения о перемещении техники НАТО.

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