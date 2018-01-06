Женщина и ребенок погибли на пожаре во Владимирской области

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Следственные органы проверят обстоятельства гибели женщины и ее двухлетнего ребенка на пожаре в Собинском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка, в рамках которой детально устанавливаются причины и обстоятельства гибели двухлетнего ребенка и его матери на пожаре в Собинском районе", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в частном доме в селе Кишлеево, где проживали супруги и четверо детей в возрасте от двух до 13 лет. Как сообщают в следственном управлении, семья характеризуется как благополучная. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки на террасе.

По данным следствия, в пятницу вечером глава семьи отдыхал в комнате, а мама с детьми смотрела телевизор, в это время на террасе возникло возгорание.

"Старший сын супругов разбудил отца, вместе они выбежали на террасу, пытаясь самостоятельно справиться с ситуацией. Однако огонь начал быстро распространяться по деревянной постройке и блокировал выход из дома женщины и малыша", - сообщили в пресс-службе.