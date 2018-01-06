Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женщина и ребенок погибли на пожаре во Владимирской области

Происшествия
6 января, 13:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки на террасе

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Следственные органы проверят обстоятельства гибели женщины и ее двухлетнего ребенка на пожаре в Собинском районе Владимирской области, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области проводится доследственная проверка, в рамках которой детально устанавливаются причины и обстоятельства гибели двухлетнего ребенка и его матери на пожаре в Собинском районе", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в частном доме в селе Кишлеево, где проживали супруги и четверо детей в возрасте от двух до 13 лет. Как сообщают в следственном управлении, семья характеризуется как благополучная. По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки на террасе.

По данным следствия, в пятницу вечером глава семьи отдыхал в комнате, а мама с детьми смотрела телевизор, в это время на террасе возникло возгорание.

"Старший сын супругов разбудил отца, вместе они выбежали на террасу, пытаясь самостоятельно справиться с ситуацией. Однако огонь начал быстро распространяться по деревянной постройке и блокировал выход из дома женщины и малыша", - сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Владимирская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама