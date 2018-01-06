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Власти Малайзии и Ocean Infinity согласовали условия возобновления поисков рейса MH370

Происшествия
6 января, 13:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Отмечается, что судно компании, пользуясь благоприятными погодными условиями, во вторник выдвинулось из ЮАР в район поиска обломков пропавшего авиалайнера

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Правительство Малайзии и американская компания Ocean Infinity достигли соглашения о возобновлении поисков самолета Boeing компании Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года над Индийским океаном. Об этом в субботу сообщило агентство Associated Press.

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"Основной пункт предложения Ocean Infinity заключается в принципе - нет находки, нет оплаты. Они готовы обследовать район в 25 тыс. квадратных километров близ территориальных вод Австралии", - приводит агентство слова министра транспорта Лиоу Тионг Лая.

Отмечается, что судно компании, пользуясь благоприятными погодными условиями, во вторник выдвинулось из ЮАР в район поиска обломков пропавшего авиалайнера.

Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту люди погибли.

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