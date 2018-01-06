Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подросток погиб в ДТП в Республике Алтай

Происшествия
6 января, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Еще шесть человек пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток погиб при опрокидывании автомобиля ВАЗ-2121 на горной дороге между населенными пунктами Балыктуюль и Балыкча в Республике Алтай, сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД. Еще шесть человек доставлены в больницу.

"Предварительно установлено, что 20-летний житель Улаганского района, не имеющий права управления транспортными средствами категории "В", не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате один из пассажиров, 16-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Водитель и еще пять пассажиров с полученными травмами доставлены в районную больницу, четыре пассажира госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Алтай
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
7
Вулф полагает, что выход в свет его книги приведет к уходу Трампа с поста президента США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама