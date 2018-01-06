Подросток погиб в ДТП в Республике Алтай

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Шестнадцатилетний подросток погиб при опрокидывании автомобиля ВАЗ-2121 на горной дороге между населенными пунктами Балыктуюль и Балыкча в Республике Алтай, сообщили в субботу в пресс-службе регионального управления МВД. Еще шесть человек доставлены в больницу.

"Предварительно установлено, что 20-летний житель Улаганского района, не имеющий права управления транспортными средствами категории "В", не справился с управлением и допустил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием", - говорится в сообщении.

В результате один из пассажиров, 16-летний местный житель, от полученных травм скончался на месте. Водитель и еще пять пассажиров с полученными травмами доставлены в районную больницу, четыре пассажира госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе.