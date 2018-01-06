Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЕСПЧ принял к производству еще две жалобы Ильдара Дадина

Происшествия
6 января, 15:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

По словам юриста, представляющего интересы активиста, жалобы будут рассмотрены в упрощенной процедуре, "основанной на устоявшейся практике суда"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству еще несколько жалоб активиста Ильдара Дадина, касающихся его этапирования в колонию в Карелии (ИК-7) и условий содержания в ней. Об этом ТАСС сообщил в субботу юрист, представляющий интересы Дадина, Николай Зборошенко.

"Секретариат Европейского суда по правам человека проинформировал о коммуникации правительству РФ жалобы Dadin v. Russia в связи с условиями этапирования Ильдара Дадина в Республику Карелия, общими условиями содержания заявителя в ИК-7 (громкая музыка, отсутствие приватности при пользовании туалетом, неисправность туалета, низкая температура в камере, отсутствие основной части постельных принадлежностей, неадекватность предоставленного питания нормам в количественном выражении, постоянно включенное верхнее освещение), а также в связи с отсутствием у заявителя эффективных средств правовой защиты применительно к условиям содержания под стражей", - сказал он.

По словам Зборошенко, жалобы будут рассмотрены в упрощенной процедуре, "основанной на устоявшейся практике суда".

Ранее ЕСПЧ коммуницировал восемь жалоб в связи с задержанием Дадина в ходе его участия в разных протестных акциях в 2014-2015 годах.

19 сентября Железнодорожный суд Подмосковья отказал в удовлетворении четырех жалоб Дадина к ФСИН России и администрации колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Речь идет о двух жалобах к ФСИН России, одна из которых оспаривает решение об этапировании Дадина в колонию в Карелии, а другая касается условий этапирования к месту отбывания наказания. Еще в двух жалобах к колонии в Карелии оспаривался недопуск к Дадину Зборошенко как его представителя в конце 2016 года, а также наложение администрацией колонии осужденному восьми произвольных дисциплинарных взысканий.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля прошлого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Ильдара Дадина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Отказ Верховного суда России допустить Навального до выборов президента вступил в силу
2
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
3
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
4
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
5
Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника
6
Пожар в ресторане в центре Москвы потушен
7
Букингемский дворец объявил о беременности старшей внучки Елизаветы II
Темы дня
Новости партнеров
Реклама