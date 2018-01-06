ЕСПЧ принял к производству еще две жалобы Ильдара Дадина

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству еще несколько жалоб активиста Ильдара Дадина, касающихся его этапирования в колонию в Карелии (ИК-7) и условий содержания в ней. Об этом ТАСС сообщил в субботу юрист, представляющий интересы Дадина, Николай Зборошенко.

"Секретариат Европейского суда по правам человека проинформировал о коммуникации правительству РФ жалобы Dadin v. Russia в связи с условиями этапирования Ильдара Дадина в Республику Карелия, общими условиями содержания заявителя в ИК-7 (громкая музыка, отсутствие приватности при пользовании туалетом, неисправность туалета, низкая температура в камере, отсутствие основной части постельных принадлежностей, неадекватность предоставленного питания нормам в количественном выражении, постоянно включенное верхнее освещение), а также в связи с отсутствием у заявителя эффективных средств правовой защиты применительно к условиям содержания под стражей", - сказал он.

По словам Зборошенко, жалобы будут рассмотрены в упрощенной процедуре, "основанной на устоявшейся практике суда".

Ранее ЕСПЧ коммуницировал восемь жалоб в связи с задержанием Дадина в ходе его участия в разных протестных акциях в 2014-2015 годах.

19 сентября Железнодорожный суд Подмосковья отказал в удовлетворении четырех жалоб Дадина к ФСИН России и администрации колонии в Карелии, где он отбывал наказание. Речь идет о двух жалобах к ФСИН России, одна из которых оспаривает решение об этапировании Дадина в колонию в Карелии, а другая касается условий этапирования к месту отбывания наказания. Еще в двух жалобах к колонии в Карелии оспаривался недопуск к Дадину Зборошенко как его представителя в конце 2016 года, а также наложение администрацией колонии осужденному восьми произвольных дисциплинарных взысканий.

Басманный суд Москвы в декабре 2015 года приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, признав виновным по четырем эпизодам участия в несогласованных акциях протеста. В марте 2016 года приговор был смягчен до двух с половиной лет. 10 февраля прошлого года Конституционный суд РФ постановил, что дело Дадина должно быть пересмотрено, а статья УК РФ, по которой он был осужден, подлежит изменению. 22 февраля Верховный суд РФ по представлению его председателя Вячеслава Лебедева пересмотрел приговор Басманного суда в отношении Дадина и постановил отменить его, производство по уголовному делу прекратить и освободить Дадина из колонии.