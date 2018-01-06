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Число пострадавших в ДТП с маршруткой и троллейбусом в Рязани увеличилось до девяти

Происшествия
6 января, 18:51 дата обновления: 6 января, 20:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Среди пострадавших трое детей

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате столкновения троллейбуса и маршрутки в центре Рязани увеличилось до девяти человек, трое из них дети. Об этом ТАСС сообщили 6 января в пресс-службе Минздрава Рязанской области.

"Произошло столкновение маршрутного такси с троллейбусом пятого маршрута. В результате аварии пострадали девять человек, в том числе трое детей. Дети были доставлены в ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, двое взрослых - в БСМП и четверо пациентов - в ОКБ", - сообщили в министерстве. Ранее сообщалось о восьми пострадавших.

В областную клиническую больницу госпитализирован один пострадавший - водитель маршрутки, его состояние оценивается как тяжелое. Еще один пострадавший госпитализирован с травмами средней степени тяжести в больницу скорой медицинской помощи. Трое детей находятся в ОДКБ им. Н. В. Дмитриевой.

В троллейбусе в момент аварии находились 20 человек, никто из них не пострадал.

Движение в районе ДТП не перекрывалось.

СУ СК РФ по Рязанской области проверяет обстоятельства произошедшей аварии.

 

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