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В Подмосковье погиб ребенок, которого вытолкнул из окна друг, хотевший его напугать

Происшествия
6 января, 20:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело об убийстве

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Молодой человек вытолкнул из окна подъезда на 17-м этаже в доме в Подмосковье 11-летнего школьника, которого он хотел напугать. Мальчик погиб. Об этом сообщили в Главном следственном управлении (ГСУ) СК по Московской области.

По версии следствия, "30 декабря 2017 года 19-летний молодой человек приехал со своим малолетним другом в Реутов из Москвы, чтобы забрать вещи". Потом они зашли в дом на Молодежной улице, чтобы посмотреть на город с высоты, поднялись на 17-й этаж и подошли к окну в холле.

"Когда ребенок вылез наполовину из окна, к нему сзади подошел его друг и решил его напугать, взял ноги малолетнего и приподнял их. Ребенок не удержался на подоконнике, сорвался и упал вниз на козырек. Молодой человек после происшествия закрыл окно, вышел из дома и выкинул мобильный телефон малолетнего в мусорный контейнер", - сообщили в ГСУ.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый арестован.

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