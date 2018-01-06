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Активист SERB вновь разлил жидкость на фотовыставке Стерджеса

Происшествия
6 января, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Один из руководителей движения Игорь Бекетов считает, что за показ подобных фото в двухстах метрах от храма Христа Спасителя необходимо привлекать к уголовной ответственности

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МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Активисты движения SERB разлили дурно пахнущую жидкость под одной из фотографий на выставке "Джок Стерджес. Без смущения 2.0" в Москве, продолжив серию акций против демонстрации изображений, которые, по их мнению, нарушают законодательство. Об этом ТАСС сообщил 6 января один из руководителей движения Игорь Бекетов.

"Сегодня мы снова посетили фотовыставку "Без смущения 2.0" и попытались поговорить там с организаторами, однако никто с нами не захотел разговаривать и отвечать на наши законные вопросы. Тогда один из наших активистов не сдержался и разлил зловонную жидкость на полу под фотографией, которою мы считаем незаконной; за открытый показ подобных фото в двухстах метрах от храма Христа Спасителя необходимо привлекать к уголовной, а не к административной ответственности", - сказал он.

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По словам Бекетова, активисты и сотрудники выставки вызвали наряд полиции, после чего участники движения проследовали в одно из столичных отделений полиции, где написали заявление о привлечении организатора выставки к уголовной ответственности. "Меня уже вызвали после праздников в прокуратуру Москвы для дачи показаний на выставку и ее организаторов", - подчеркнул активист.

Комментариями полиции и организаторов выставки агентство ТАСС пока не располагает.

Выставка американского фотографа Джока Стерджеса "Без смущения 2.0", демонстрирующая его главные работы, открылась 8 декабря 2017 года. Проект "Без смущения" уже демонстрировался московской публике в 2016 году, но тогда выставку пришлось закрыть из-за разгоревшегося скандала. 25 сентября 2016 года члены общественной организации "Офицеры России" заблокировали вход на нее после того, как в соцсетях и СМИ появилась информация, что работы Стерджеса, на которых изображены обнаженные девочки-подростки, могут быть расценены как порнографические.

Активисты движения SERB являются участниками многих скандальных акций в Москве. 12 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и арестовал на 8 суток 47-летнего гражданина Украины, активиста движения SERB Александра Петрунько, который 8 декабря облил фотографии на выставке "Джок Стерджес. Без смущения 2.0" в Москве плохо пахнущей смесью. В 2016 году на выставке "Джок Стерджес. Без смущения" активист Петрунько также облил фотографии неизвестной жидкостью, ему был назначен административный арест на срок 7 суток.

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