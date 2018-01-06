Посол РФ в США заявил, что ситуация с задержанными в США рейсами "Аэрофлота" нормализуется

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Ситуация с рейсами "Аэрофлота" в Нью-Йорк, направленными ранее в Вашингтон из-за сложных метеоусловий, нормализуется. Об этом заявил 6 января посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице дипмиссии РФ в Facebook.

"Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направленных на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету", - сказал он. По словам посла, "вылет первого рейса запланирован на 14:30 (22:30 мск), второго - на 15:30 (23:30 мск)".

Антонов заметил, что погодные условия сейчас улучшились. Дипломат также выразил надежду на то, что службы аэропорта "эффективно и профессионально выполнят свою работу". "Посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом по данному вопросу. Сотрудники консульского отдела посольства оказывают содействие российским гражданам в аэропорту", - резюмировал посол.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что в расписание нескольких авиарейсов, отправляющихся 5 января в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево, были внесены изменения, вылеты задерживались в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. В частности, два самолета авиакомпании ушли на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже стало известно, что компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне SwissPort не могла обслужить рейсы российского авиаперевозчика, однако затем она подтвердила возможность предоставления своих услуг этим двум рейсам.

Как сообщил впоследствии авиаперевозчик на своем сайте, ожидается, что оба самолета вылетят из воздушной гавани Вашингтона в Шереметьево уже 6 января.