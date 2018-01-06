Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ в США заявил, что ситуация с задержанными в США рейсами "Аэрофлота" нормализуется

Происшествия
6 января, 22:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, января. /ТАСС

По словам Анатолия Антонова, первый рейс вылетит в 14:30 (22:30 мск)

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Ситуация с рейсами "Аэрофлота" в Нью-Йорк, направленными ранее в Вашингтон из-за сложных метеоусловий, нормализуется. Об этом заявил 6 января посол России в США Анатолий Антонов, чьи слова приводятся на странице дипмиссии РФ в Facebook.

"Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направленных на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету", - сказал он. По словам посла, "вылет первого рейса запланирован на 14:30 (22:30 мск), второго - на 15:30 (23:30 мск)".

Антонов заметил, что погодные условия сейчас улучшились. Дипломат также выразил надежду на то, что службы аэропорта "эффективно и профессионально выполнят свою работу". "Посольство находится в постоянном контакте с Госдепартаментом по данному вопросу. Сотрудники консульского отдела посольства оказывают содействие российским гражданам в аэропорту", - резюмировал посол.

Ранее "Аэрофлот" сообщил, что в расписание нескольких авиарейсов, отправляющихся 5 января в Нью-Йорк из московского аэропорта Шереметьево, были внесены изменения, вылеты задерживались в связи с приостановкой работы аэропорта имени Джона Кеннеди из-за снегопада. В частности, два самолета авиакомпании ушли на запасной аэродром в Вашингтоне. Позже стало известно, что компания по наземному обслуживанию рейсов "Аэрофлота" в Вашингтоне SwissPort не могла обслужить рейсы российского авиаперевозчика, однако затем она подтвердила возможность предоставления своих услуг этим двум рейсам.

Как сообщил впоследствии авиаперевозчик на своем сайте, ожидается, что оба самолета вылетят из воздушной гавани Вашингтона в Шереметьево уже 6 января.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Антонов, Анатолий Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич назвал обвинения в адрес Баниониса о сотрудничестве с КГБ мелкой местью
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
4
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
5
Путин подарил икону храму в Петербурге, где встречал Рождество
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама