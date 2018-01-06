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Во время конфликта со стрельбой в Петербурге пострадала женщина

Происшествия
6 января, 22:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 6, января. /ТАСС

Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 января. /ТАСС/. Во время конфликта неизвестных мужчин со стрельбой в Кировском районе Санкт-Петербурга пострадала проходившая мимо женщина, по факту хулиганства полиция возбудила уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

"6 января около 16.00 (мск) в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о конфликте неизвестных около одного из домов по проспекту Ветеранов, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. В ходе разбирательств установлено, что в результате конфликта случайную травму получила <...> женщина. Пострадавшая обратилась в травмпункт и после оказания специализированной медицинской помощи была отпущена", - сообщили в пресс-службе.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время сотрудники полиции устанавливают участников инцидента и его обстоятельства.

Ранее в местных СМИ и социальных сетях появилась информация о конфликте со стрельбой на проспекте Ветеранов. Очевидец сообщил об одном пострадавшем.

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