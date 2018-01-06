В Бристольском университете произошел пожар

ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Пожар на территории Бристольского университета, вспыхнувший вечером 6 января в здании Fry building, ликвидирован. Об этом информировала в Twitter пожарно-спасательная служба церемониального графства Эйвон.

"Пожарные потушили огонь в здании Бристольского университета на Вудлэнд-роуд. Пожарные бригады остаются на месте происшествия для того, чтобы погасить тлеющие угли", - сказано в сообщении.

"Причина пожара неизвестна, но будет расследована", - сообщила служба.

Firefighters have extinguished the fire @BristolUni building on Woodland Road. Crews remain on scene damping down. The cause of fire is unknown but will be investigated.



Huge thanks to blue light services & other agencies assisting with incident and for all messages of support. pic.twitter.com/vDEswtT2ct — Avon Fire & Rescue (@AvonFireRescue) 6 January 2018

Пострадавших нет.

Огнем оказалось охвачено здание, находившееся на реконструкции. Весной во Fry building должны были возобновиться занятия студентов, изучающих математику. Комплекс университетских зданий расположен на холме в историческом центре Бристоля.

Бристольский университет основан в 1595 году. В нем обучается 22 тыс. студентов.