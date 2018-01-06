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В Бристольском университете произошел пожар

Происшествия
6 января, 23:12 дата обновления: 7 января, 0:45 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 6, января. /ТАСС

Возгорание в находящемся на реконструкции здании Fry building потушили

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ЛОНДОН, 7 января. /ТАСС/. Пожар на территории Бристольского университета, вспыхнувший вечером 6 января в здании Fry building, ликвидирован. Об этом информировала в Twitter пожарно-спасательная служба церемониального графства Эйвон.

"Пожарные потушили огонь в здании Бристольского университета на Вудлэнд-роуд. Пожарные бригады остаются на месте происшествия для того, чтобы погасить тлеющие угли", - сказано в сообщении. 

"Причина пожара неизвестна, но будет расследована", - сообщила служба.

Пострадавших нет.

Огнем оказалось охвачено здание, находившееся на реконструкции. Весной во Fry building должны были возобновиться занятия студентов, изучающих математику. Комплекс университетских зданий расположен на холме в историческом центре Бристоля.

Бристольский университет основан в 1595 году. В нем обучается 22 тыс. студентов.

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