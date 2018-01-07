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Источник: в Дагестане убит имам сельской мечети

Происшествия
7 января, 0:36 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 7, января. /ТАСС

По данным источника, в имама было выпущено семь пуль из пистолета Макарова

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МАХАЧКАЛА, 7 января. /ТАСС/. Неизвестные застрелили имама мечети в селе Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана, сообщил в воскресенье ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

"Имам мечети убит возле своего дома. По предварительным данным, сначала был конфликт с неизвестными, потом его застрелили", - сказал собеседник, отметив, что в имама было выпущено семь пуль из пистолета Макарова.

По данным собеседника, инцидент произошел 6 января около 22:00.

В свою очередь, в пресс-службе МВД Дагестана ТАСС подтвердили, что вечером в субботу в селе Муцалаул убит мужчина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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