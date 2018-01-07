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Россиянка временно оказалась без связи при восхождении на гору в Аргентине

Происшествия
7 января, 1:18 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева

Как отметили в посольстве РФ в Аргентине, ситуация находится под контролем, угрозы жизни российской гражданки нет

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Родственники гражданки РФ, совершающей восхождение на гору Аконкагуа, обратились в субботу в посольство России в Аргентине из-за отсутствия связи с туристкой. Как сообщили корреспонденту ТАСС в диппредставительстве, сейчас ситуация находится под контролем.

"Сегодня в посольство России в Аргентине обратились родственники российской гражданки, которая в составе международной туристической группы совершает восхождение на гору Аконкагуа, по причине того, что девушка сегодня не вышла на связь", - сказали в посольстве.

Сотрудники диппредставительства, как отметили в посольстве, "незамедлительно связались с профильными службами провинции Мендоса". "Они в свою очередь приступили к оценке и изучению сложившейся ситуации и вскоре подтвердили нам, что радиосвязь с группой восстановлена", - добавили в посольстве.

"На данный момент ситуация находится под контролем, угрозы жизни российской гражданки нет, представители посольства находятся на связи с матерью туристки", - подчеркнули в диппредставительстве.

Гора Аконкагуа (6962 м) расположена на западе Аргентины. Она является самой высокой вершиной в Южной Америке.

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