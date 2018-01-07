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Сотрудника мексиканской газеты El Universal убили при разбойном нападении

Происшествия
7 января, 2:07 UTC+3 МЕХИКО МЕХИКО 7, января. /ТАСС

Хосе Херардо Мартинес получил огнестрельное ранение в живот, когда покупал подарки детям

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МЕХИКО, 7 января. /ТАСС/. Сотрудник новостной службы газеты El Universal - одного из ведущих СМИ Мексики - в субботу был убит при разбойном нападении в столице латиноамериканской страны. Об этом сообщила электронная версия печатного издания со ссылкой на министерство общественной безопасности Мехико.

Неизвестные попытались ограбить Хосе Херардо Мартинеса, когда он покупал подарки детям. Журналиста, получившего огнестрельное ранение в живот, доставили в больницу, однако он скончался на операционном столе.

Начато расследование.

В 2017 году в Мексике были убиты 12 журналистов, столько же, сколько в Сирии, согласно подсчетам организации "Репортеры без границ". По данным прокуратуры, занимающейся расследованием преступлений против свободы слова, 99,85% правонарушений в отношении сотрудников СМИ в Мексике остаются безнаказанными. С 2000 года в латиноамериканской стране по меньшей мере 104 журналиста стали жертвами преступников.

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