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В исправительной колонии под Якутском произошел пожар

Происшествия
7 января, 8:36 дата обновления: 7 января, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Причиной инцидента могло стать короткое замыкание

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ТАСС, 7 января. Пожар произошел в воскресенье в исправительной колонии номер 7 строгого режима в пригороде Якутска. Эвакуированы 124 человека, пострадавших нет, сообщает Управление федеральной службы исполнения наказаний республики Саха (Якутия).

"На месте работают пожарные расчеты. Пострадавших нет, из горящего помещения эвакуированы 124 человека", - сообщили в ведомстве. Огонь вспыхнул в помещении для хранения личных вещей осужденных в двухэтажном общежитии первого отряда. 

В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций. По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети, уточнили в ведомстве. 

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