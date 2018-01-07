В исправительной колонии под Якутском произошел пожар

ТАСС, 7 января. Пожар произошел в воскресенье в исправительной колонии номер 7 строгого режима в пригороде Якутска. Эвакуированы 124 человека, пострадавших нет, сообщает Управление федеральной службы исполнения наказаний республики Саха (Якутия).

"На месте работают пожарные расчеты. Пострадавших нет, из горящего помещения эвакуированы 124 человека", - сообщили в ведомстве. Огонь вспыхнул в помещении для хранения личных вещей осужденных в двухэтажном общежитии первого отряда.

В настоящее время пожар локализован, идет проливка конструкций. По предварительной версии, причиной возгорания явилось короткое замыкание в проводке электросети, уточнили в ведомстве.