Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Нижегородской области возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

Происшествия
7 января, 11:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Назначена автотехническая экспертиза, в результате которой будут установлены все обстоятельства аварии

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полиция в Нижегородской области возбудила уголовное дело по факту автомобильной аварии, в которой погибли пять человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"В отделе МВД РФ по Починковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы.

6 января около 07:30 мск на трассе Нижний Новгород - Саратов в Починковском районе области столкнулись ВАЗ-2114 и бензовоз.

В результате погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира: две девушки и двое молодых людей.

Водитель бензовоза в ДТП не пострадал.

Назначена автотехническая экспертиза, в результате которой будут установлены все обстоятельства аварии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
4
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама