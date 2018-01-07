В Нижегородской области возбуждено дело по факту ДТП с пятью погибшими

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полиция в Нижегородской области возбудила уголовное дело по факту автомобильной аварии, в которой погибли пять человек. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

"В отделе МВД РФ по Починковскому району возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы.

6 января около 07:30 мск на трассе Нижний Новгород - Саратов в Починковском районе области столкнулись ВАЗ-2114 и бензовоз.

В результате погибли 24-летний водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира: две девушки и двое молодых людей.

Водитель бензовоза в ДТП не пострадал.

Назначена автотехническая экспертиза, в результате которой будут установлены все обстоятельства аварии.