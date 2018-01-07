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СК РФ взял на контроль проверку по факту смерти пенсионерки в больнице Петербурга

Происшествия
7 января, 11:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Причиной смерти пациентки могло стать несвоевременное оказание ей медицинской помощи

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы СК Александра Бастрыкина взял на контроль проведение доследственной проверки по факту смерти пожилой женщины в больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Женщина 1937 года рождения, скончалась в одной из больниц Красносельского района города.

Причиной смерти могло стать несвоевременное оказание помощи персоналом больницы.

Накануне по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу была организована доследственная проверка.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета РФ проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося", - сообщила Петренко.

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