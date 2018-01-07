СК РФ взял на контроль проверку по факту смерти пенсионерки в больнице Петербурга

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Центральный аппарат Следственного комитета по поручению главы СК Александра Бастрыкина взял на контроль проведение доследственной проверки по факту смерти пожилой женщины в больнице Санкт-Петербурга. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Женщина 1937 года рождения, скончалась в одной из больниц Красносельского района города.

Причиной смерти могло стать несвоевременное оказание помощи персоналом больницы.

Накануне по данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу была организована доследственная проверка.

"Александр Бастрыкин поручил соответствующему подразделению центрального аппарата Следственного комитета РФ проконтролировать ход проведения доследственной проверки и принять меры для установления всех обстоятельств случившегося", - сообщила Петренко.