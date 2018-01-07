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Пожар в исправительной колонии в Якутии на площади 480 кв. м ликвидирован

Происшествия
7 января, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по республике, полностью сгорели кровля и второй этаж здания

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пожар в исправительной колонии строго режима в Якутии потушен. Площадь возгорания составила 480 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по республике Саха (Якутия).

"Пожар в исправительной колонии под Якутском ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 480 кв. м. Полностью сгорели кровля и второй этаж здания", - сообщил представитель ведомства.

Пожар произошел в воскресенье исправительной колонии №7 строгого режима. Огонь вспыхнул в помещении для хранения личных вещей осужденных в двухэтажном общежитии.

Пострадавших нет, из горящего помещения были эвакуированы 124 человека. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в проводке электросети.

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