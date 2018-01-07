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После массовой драки в центре Петербурга госпитализированы восемь человек

Происшествия
7 января, 12:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7, января. /ТАСС

Задержаны двое подозреваемых, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. В центре Петербурга произошла массовая драка, в результате которой госпитализированы восемь человек. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"6 января в полицию поступило сообщение о том, что на Конюшенной площади в Центральном районе между несколькими гражданами произошел конфликт. В результате инцидента 8 человек с различными телесными повреждениями были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В ведомстве сообщили, что задержаны два человека, подозреваемых в нанесении ножевых ранений.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

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