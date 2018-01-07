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Уровень воды в Рейне в районе Кёльна достиг критической отметки

Происшествия
7 января, 12:51 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 7, января. /ТАСС

Движение судов приостановлено

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БЕРЛИН, 7 января. /ТАСС/. Уровень воды в Рейне на западе Германии продолжает расти, в районе Кёльна он достиг критической отметки, что привело к приостановке движения судов. Об этом сообщил в воскресенье представитель речной полиции города.

"Это происходит, если уровень воды поднимается выше отметки в 8,3 метра", - приводит его слова агентство DPA. В Кёльне уровень воды достиг отметки в 8,35 метра, в Бонне - 7,86 метра, в Дюссельдорфе - 7,79 метра, и, как ожидается, в течение дня там также поднимется до критического уровня.

В Дюссельдорфе готовятся к наводнению, власти предоставили в распоряжение около 40 тысяч мешков с песком для укрепления берегов Рейна. Движение пассажирских судов в Северном Рейне - Вестфалии уже полностью остановлено.

Сложной остается ситуация также на реках Дунай, Мозель и Саар. Мозель полностью закрыт для судоходства.

Рост уровня воды в реках на западе Германии спровоцировал циклон "Бурглинд", сопровождающийся шквалистым ветром и ливнями. Изменения ситуация следует ждать лишь в течение следующей недели.

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