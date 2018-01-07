Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 января. /ТАСС/. Один человек погиб еще четверо госпитализированы после лобового столкновения двух легковых автомобилей на Ставрополье, сообщает в воскресенье отдел пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД.

"По предварительным данным, в 12:30 мск на федеральной автодороге "Кавказ" в Кочубеевском районе водитель автомобиля Lada Priora, совершая маневр обгона, не убедился в его безопасности и выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем BMW", - уточнили в ГИБДД.

В результате ДТП от полученных травм скончался пассажир Lada Priora. В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель "Приоры" и трое пассажиров BMW. По предварительным данным, в месте автоаварии погодные условия не мешали участникам дорожного движения, на месте работают инспекторы ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.