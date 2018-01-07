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СМИ: причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты

Происшествия
7 января, 18:26 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 7, января. /ТАСС

В результате инцидента скончался 60-летний мужчина

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© EPA-EFE/Henrik Montgomery SWEDEN OUT

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Мужчина погиб в воскресенье у станции метро в пригороде шведской столицы в результате взрыва в его руках гранаты. Об этом сообщили газеты Aftonbladet и Expressen.

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Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина поднял лежавший на земле предмет, который сдетонировал у него в руках. Он был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных ранений. При взрыве пострадала также 45-летняя спутница мужчины.

По словам полиции, пострадавшие - случайные жертвы. Стражи порядка начали предварительное следствие в связи с убийством и преступлением против общественной безопасности. Задержанных по данному делу пока нет.

В период с 15 октября 2018 года по 11 января 2019 года в Швеции впервые будет предложено добровольно сдать в рамках амнистии незарегистрированные взрывчатые вещества. Таким образом власти стремятся изъять у населения, в частности, ручные гранаты, которые в большом количестве попадают в королевство с территории бывшей Югославии.

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