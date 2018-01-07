СМИ: причиной взрыва у метро в пригороде Стокгольма была детонация ручной гранаты

СТОКГОЛЬМ, 7 января. /ТАСС/. Мужчина погиб в воскресенье у станции метро в пригороде шведской столицы в результате взрыва в его руках гранаты. Об этом сообщили газеты Aftonbladet и Expressen.

Ранее сообщалось, что 60-летний мужчина поднял лежавший на земле предмет, который сдетонировал у него в руках. Он был доставлен в больницу, однако позже скончался от полученных ранений. При взрыве пострадала также 45-летняя спутница мужчины.

По словам полиции, пострадавшие - случайные жертвы. Стражи порядка начали предварительное следствие в связи с убийством и преступлением против общественной безопасности. Задержанных по данному делу пока нет.

В период с 15 октября 2018 года по 11 января 2019 года в Швеции впервые будет предложено добровольно сдать в рамках амнистии незарегистрированные взрывчатые вещества. Таким образом власти стремятся изъять у населения, в частности, ручные гранаты, которые в большом количестве попадают в королевство с территории бывшей Югославии.