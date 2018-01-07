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Обвиняемый в массовом убийстве в Болгарии покончил с собой

Происшествия
7 января, 18:39 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 7, января. /ТАСС

По версии следствия, Росен Желязков убил шесть человек в новогоднюю ночь

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СОФИЯ, 7 января. /ТАСС/. Росен Желязков, обвиняемый в массовом убийстве в селе в окрестностях болгарской столицы в новогоднюю ночь, совершил самоубийство. Полиция в воскресенье обнаружила его тело. Об этом со ссылкой на собственные источники в полиции сообщило Болгарское телеграфное агентство.

О раскрытии массового убийства в селе Нови Искры в окрестностях Софии, где в новогоднюю ночь были расстреляны шесть человек (ребенок, три женщины и двое мужчин), болгарская полиция объявила 5 января. Как сообщил на брифинге директор Национальной следственной службы Борислав Сарафов, в преступлении обвинялся 56-летний рецидивист Росен Желязков, неоднократно совершавший преступления на сексуальной почве. Он был знакомым одной из жертв.

В каждого убитого Желязков выстрелил несколько раз, в том числе преступник делал контрольный выстрел в голову. "Вина преступника однозначно доказана серией проведенных экспертиз, в том числе анализом ДНК. Также установлено, что он действовал в одиночку", - сообщил Сарафов. Для поиска преступника была организовано широкомасштабная полицейская операция.

2 января полицейский патруль обнаружил в доме в селе Нови Искры тела пяти погибших, позднее в окрестностях села была найдена еще одна застреленная женщина.

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