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Число жертв урагана "Элеанор" во Франции достигло шести

Происшествия
7 января, 23:29 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 7, января. /ТАСС

Два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести

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ПАРИЖ, 7 января. /ТАСС/. Количество людей, погибших во Франции в эти дни из-за урагана "Элеанор", увеличилось до шести, еще два человека по-прежнему числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило в воскресенье агентство France-Presse со ссылкой на префектуру департамента Сона и Луара, на территории которого стражи порядка обнаружили тело очередной жертвы стихии.

"Речь идет о мужчине, который пропал без вести на этой неделе. Жертва была обнаружена жандармами в 500 метрах от места исчезновения в водоеме рядом с сельским кемпингом", - сообщили в местной префектуре. Как уточняется, погибший пропал еще в четверг вечером в поселке Люсенэ-л'Эвек.

Таким образом, власти различных департаментов Франции уже подтвердили в общей сложности гибель шестерых человек с тех пор, как в ночь на 3 января на территорию страны обрушился ураган "Элеанор". Еще двое по-прежнему остаются пропавшими без вести - это 27-летняя сотрудница речной полиции, пропавшая в районе Парижа во время тренировки на Сене, и 70-летний мужчина из Германии, исчезнувший в водах реки Об в департаменте Верхняя Марна.

"Элеанор" - уже четвертый ураган, обрушившийся на Францию за последние три недели. Согласно первым оценкам, удар стихии нанес ущерб на сумму не менее €200 млн. При этом погода во Франции до сих пор полностью не нормализовалась - по состоянию на воскресенье, предпоследний (оранжевый) уровень метеотревоги из-за угрозы паводков или штормовых порывов ветра сохраняется в 13 департаментах страны.

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