СМИ: в Грузии сгорел пассажирский автобус рейса Азербайджан - Турция

ТБИЛИСИ, 8 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Азербайджана в Турцию, выгорел в результате пожара в ночь на понедельник на востоке Грузии. В автобусе находилось около 50 пассажиров - граждан разных стран, в том числе РФ, никто не пострадал. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии.

Пассажиры автобуса рассказали, что во время передвижения по автотрассе почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. Все находившиеся в автобусе своевременно покинули транспортное средство.

Автобус полностью сгорел. Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарных служб ликвидировали возгорание, начато расследование обстоятельств происшествия.