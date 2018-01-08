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СМИ: в Грузии сгорел пассажирский автобус рейса Азербайджан - Турция

Происшествия
8 января, 8:53 UTC+3 ТБИЛИСИ ТБИЛИСИ 8, января. /ТАСС

Пассажиры успели вовремя покинуть транспорт, жертв нет

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ТБИЛИСИ, 8 января. /ТАСС/. Пассажирский автобус, выполнявший рейс из Азербайджана в Турцию, выгорел в результате пожара в ночь на понедельник на востоке Грузии. В автобусе находилось около 50 пассажиров - граждан разных стран, в том числе РФ, никто не пострадал. Об этом сообщило Общественное телевидение Грузии.

Пассажиры автобуса рассказали, что во время передвижения по автотрассе почувствовали запах дыма и сообщили об этом водителю. Все находившиеся в автобусе своевременно покинули транспортное средство.

Автобус полностью сгорел. Прибывшие на место происшествия сотрудники противопожарных служб ликвидировали возгорание, начато расследование обстоятельств происшествия.

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