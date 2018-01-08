В Петербурге отменена угроза наводнения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга от наводнений открыты в понедельник после отмены угрозы подъема воды в Неве, сообщает пресс-служба дирекции КЗС.

"Погода в Санкт-Петербурге нормализовалось. Все ранее задействованные затворы комплекса защитных сооружений приведены в штатное положение 08.01.2018 в 7.30 мск", - говорится в сообщении.

Доступ воды в акваторию Невской губы из Финского залива был ограничен утром в воскресенье в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, усилением ветра и ожидаемым подъемом уровня воды. Решение о закрытии затворов принимает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу на основе прогноза Гидрометеоцентра. Опасным для города считается подъем воды выше 160 сантиметров.

Несмотря на отмену угрозы наводнения, погодные условия в Санкт-Петербурге остаются сложными: в понедельник сохранится облачная погода, местами снег, метель, ветер западный, северо-западный порывами до 18 м/с. Температура воздуха в течение суток от -2 до -4 градусов, на дорогах гололедица.

Комплекс защитных сооружений Петербурга от наводнений в этом сезоне приводили в действие третий раз - затворы дважды закрывали в декабре.