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"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"

Происшествия
8 января, 12:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Как сообщили в авиакомпании, супруга футболиста не следовала инструкциям безопасности, представлялась майором ФСБ и пыталась пересадить няню своих детей в салон бизнес-класса

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Жена футболиста Андрея Аршавина была снята с рейса "Аэрофлота" с детьми и сопровождающей их няней за деструктивное поведение и неподчинение требованиям экипажа. Соответствующее разъяснение предоставила пресс-служба авиакомпании.

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"Пассажирка отказывалась следовать инструкциям бортпроводников при подготовке воздушного судна к взлету в части требований к безопасности полетов. Также один из ее детей не был пристегнут и не находился в кресле в момент, когда самолет был готов к взлету и начал движение", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно данным пресс-службы, Аршавина в нарушение договора перевозки пыталась пересадить свою няню в салон бизнес-класса, несмотря на то, что по билету она должна была занимать место в эконом-классе. Также отмечается, что пассажирка неоднократно называла себя майором ФСБ, пытаясь оказать давление на экипаж.

По данным авиакомпании, экипаж несколько раз предупреждал пассажирку о недопустимости подобных действий, а также выдал письменное предписание, однако пассажирка отказалась соблюдать правила полета. На основании этого командиром экипажа было принято решение о снятии пассажиров с рейса, подытожили в пресс-службе.

Инцидент произошел 6 января на рейсе "Аэрофлота" Москва-Алматы.

По данным телеграм-канала Mash, жена Андрея Аршавина Алиса, решив поменять малышу памперс, "отказалась пристегиваться и садиться на место даже во время движения самолета по взлетному полю". "Увещевания экипажа, что всего через 10 минут после взлета она сможет вернуться к своим должностным обязанностям, не подействовали", - сообщает канал.

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